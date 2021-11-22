Одесу накрило густим туманом й одразу утворилися затори: промовисті відео з міста

В Одесі ввечері 22 листопада всі вулиці огорнулися густою димкою туману. Через це там дуже погана видимість і в місті оголосили штормове попередження.

На сайті міськради Одеси розповіли, що негода збережеться аж до наступного ранку. У мережі повідомили, що через в місті утворилися затори.

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Де саме зупинився рух

У міській раді зазначили, що видимість протягом цієї ночі буде орієнтовно 200 – 500 метрів. Розсіятися туман може вже до обіду наступного дня.

Туман, який огорнув Одесу: дивіться відео

У телеграмі "Новини.LIVE Odesa" написали, що в районі Іванівського моста сталася аварія. Через це там утворився великий затор.

Густий туман на вулицях Одеси: дивіться відео

Інший туман нещодавно

На початку листопада повідомили, що туман накрив значну частину України. Зокрема, його помітили на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

Це природне явище завдало мешканцям частини регіонів чимало клопоту. Для прикладу на Черкащині заблукали рибалки, а в Дніпрі взагалі ледь не потрапила в аварію баржа.