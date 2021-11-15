У мережі оприлюднили багато фото, які виглядають надзвичайно красиво. Переглядаючи їх, неможливо позбутись бажання піти на ранкову прогулянку.
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Місто заполонила густа димка
Частину з оприлюднених світлин зробили за допомогою коптера. На них помітно, що біло-молочна димка рухалася містом густими "клубками".
Густий туман над містом із висоти пташиного польоту / Фото "Інформатор"
А в самому місті в цей момент все мало значно "холодніший" вигляд. Похмурі вулиці синіх відтінків тоді лише починали прокидатись.
Туман у Дніпрі зранку 15 листопада / Фото "Інформатор" і "056.ua"
Варто бути обережним
Слід зауважити, що туман хоч і красиве, проте вкрай небезпечне погодне явище. Він створює ускладнення для авіації та автомобілістів. Передусім це зумовлено поганою видимістю, яка виникає.
Тому в таку погоду водіям варто:
- повільніше їздити;
- вмикати протитуманні фари;
- не забувати про безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці вмикати аварійку;
- по можливості уникати різких маневрів.