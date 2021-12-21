Під Одесою автобус збив на смерть чоловіка, який перебігав трасу

В Одеському районі рейсовий автобус збив на смерть чоловіка, який вирішив перебігти трасу в недозволеному місці. Трагедія сталася о 2:30 20 грудня.

Відомо, що за кермом спринтера Мercedes був 64-річний водій, житель Молдови. Із ним їхало четверо пасажирів, на щастя, вони не постраждали.

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За даними правоохоронців, потерпілий перебігав дорогу якраз у тому місці, яке не регулюється і де немає ніякого освітлення. Зрештою 35-річний чоловік отримав надважкі травми і помер на місці пригоди.



Водій не помітив чоловіка, який перебігав дорогу в цілковитій темряві / Фото поліції Одеської області

Водій був тверезим

На місце аварії приїхали слідчі, аби з'ясувати усі обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди. Вони одразу ж провели водію тест на драгері й пересвідчилися, що чоловік не вживав алкоголь.

Наразі поліціянти вже внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу розслідуватимуть як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним.

Якщо вину водія таки встановлять, йому загрожуватиме 3 – 8 років за ґратами та позбавлення права керувати авто на три роки.