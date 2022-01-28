Під Одесою чиновники розкрадали коронавірусні кошти: СБУ почала оголошувати підозри

СБУ викрила схему розкрадання коронавірусних коштів у Чорноморську, що під Одесою. Підозрюють одразу кількох чиновників.

Наразі вже оголосили підозру одній із фігуранток цієї справи. Про це повідомили в регіональному управлінні СБУ 28 січня.

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Який розмір збитків державі

Жінка, яку підозрюють в організації схеми розкрадання є посадовицею Відділу охорони здоров'я Чорноморської міськради. Раніше вона його очолювала. За даними слідчих, вона завдала збитки державі в розмірі 350 тисяч гривень.

Попри те, що вже оголосили підозру, розслідування перебуває в активній фазі. Адже наразі намагаються встановити інших причетних до розкрадання.

Як виглядала ця схема

Слідство встановило, що колишня начальниця відділу охорони здоров'я в березні 2020 року уклала договір на придбання ламінованих комбінезонів та бахіл. Загальна сума закупівлі становила 1 335 000 гривень.

Проте СБУ ініціювала товарознавчу експертизу, яка виявила певні порушення. Правоохоронці вважають, що вартість частини продукції була завищена майже в півтора раза.

Яке покарання за таке можливе

Наразі справу розслідують, як розтрату майна у великих розмірах. Коли справа дійде до суду, обвинувачені можуть отримати ув'язнення на строк від 5 до 8 років.

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Читай​те текст допису СБУ Одещини:

Проводячи комплексні заходи із запобігання та нейтралізації системних загроз у сфері охорони здоров'я громадян України, співробітники Служби безпеки України викрили чиновників Одещини на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.

Посадовці відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради привласнили майже 30% коштів, виділених на закупівлю медичного спецодягу. Як встановило слідство, колишня начальниця відділу охорони здоров'я однієї з міськрад області уклала у березні 2020 року з місцевою комерційною структурою договір на придбання ламінованих комбінезонів та бахіл на загальну суму 1 335 000 гривень.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, закупівельна вартість цієї продукції завищена майже в півтора рази. Таким чином, збитки державі у цій оборудці становлять 350 тис. грн. Наразі колишній начальниці відділу охорони здоров'я повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу.

Триває слідство для виявлення та притягнення до відповідальності усіх, причетних до протиправної схеми, осіб.