Сейчас уже объявили подозрение одной из фигуранток этого дела. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ 28 января.
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Каков размер ущерба государству
Женщина, которую подозревают в организации схемы хищения, является чиновницей Отдела здравоохранения Черноморского горсовета. Раньше она его возглавляла. По данным следователей, она нанесла ущерб государству в размере 350 тысяч гривен.
Несмотря на то, что уже объявили подозрение, расследование находится в активной фазе. Ведь сейчас пытаются установить других причастных к хищению.
Как выглядела эта схема
Следствие установило, что бывшая начальница отдела здравоохранения в марте 2020 года заключила договор на приобретение ламинированных комбинезонов и бахил. Общая сумма закупки составила 1 335 000 гривен.
Однако СБУ инициировала товароведческую экспертизу, которая выявила определенные нарушения. Правоохранители считают, что стоимость части продукции была завышена почти в полтора раза.
Какое наказание за такое возможно
Сейчас дело расследуют, как растрату имущества в крупных размерах. Когда дело дойдет до суда, обвиняемые могут получить заключение на срок от 5 до 8 лет.
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Читайте текст сообщения СБУ Одесской области:
Проводя комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации системных угроз в сфере охраны здоровья граждан Украины, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Одесской области на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.
Должностные лица отдела здравоохранения Черноморского городского совета присвоили почти 30% средств, выделенных на закупку медицинской спецодежды. Как установило следствие, бывшая начальница отдела охраны здоровья одного из горсоветов области заключила в марте 2020 года с местной коммерческой структурой договор на приобретение ламинированных комбинезонов и бахил на общую сумму 1 335 000 гривен.
По результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы, закупочная стоимость этой продукции завышена почти в полтора раза. Таким образом, ущерб государству в этой сделке составляет 350 тыс. грн. Сейчас бывшей начальнице отдела здравоохранения сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.
Продолжается следствие для выявления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправной схеме лиц.