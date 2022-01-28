О том, почему Украина стоит на месте в борьбе с коррупцией, которая мешает стране и какие шаги помогут исправить ситуацию и совершить прорыв в этом вопросе – сайту 24 канала рассказали эксперты.

К теме Украина снизилась на один пункт в индексе восприятия коррупции

"Один шаг вперед и один назад"

Индекс восприятия коррупции (СРІ) именно в государственном секторе рассчитывается уже много лет и является фактически единственным инструментом, каторым можно сравнить то, каким образом воспринимается коррупция в разных странах мира. В этом году Украина набрала 32 балла и снизилась на один пункт по сравнению с прошлым годом.

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик рассказал, что в действительности значение в один балл фактически означает, что Украина стоит на месте. Значительное изменение – это когда больше четырех баллов. С одной стороны, в Украине в 2020 году происходили положительные и негативные события.

Если бы не решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, которым он освободил от ответственности за недостоверное декларирование топ-чиновников, чиновников и судей, может быть, у нас был бы ноль, или даже плюс. Ведь вместо того чтобы восстанавливать законодательство, мы могли бы прогрессировать. Одним решением или законопроектом сдвинуть индекс вверх или вниз невозможно, это всегда идет в комплексе с разными событиями. В общем, это типичная история, когда мы делаем один шаг вперед и один назад. Андрей Боровик Исполнительный директор Transparency International Ukraine

Как было раньше

В последний раз Украина получала 32 балла в 2018 году. По словам эксперта, в 2020 году Украина получила плюс три балла, что многих удивило на фоне происходивших событий. Самым громким было дело Олега Татарова и вмешательство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Мы опережаем из наших соседей только Россию, потому что там давно уже ничего с коррупцией не происходит. Она живет для себя нормальным состоянием. С Украиной есть момент, если посмотреть на десятилетнюю перспективу мира, Украина входит в ТОП-25 стран, в которых произошли значительные положительные сдвиги по восприятию коррупции. То есть, у нас за десять лет – плюс шесть баллов,

– отметил Боровик.

Однако движение в этом направлении продолжается медленно, хотя получить плюс шесть баллов за один год реально. В качестве примера можно вспомнить Армению, где два года подряд происходили значительные изменения. Объясняется это тем, что в короткие сроки создали антикоррупционную структуру и законодательство. И это оказало такое положительное влияние.

Андрей Боровик подчеркнул, что борьба с коррупцией важна и для безопасности государства / Фото Transparency International Ukraine

В Украине уже седьмой год приходится системно противодействовать внутреннему и политическому сопротивлению в антикоррупционной реформе.

Разумеется, сейчас главным вопросом является безопасность государства. Хотя вопрос коррупции тоже частично является вопросом безопасности государства. Если будут совсем коррумпированные институции, то врагу будет гораздо легче купить как внутренне, так и внешне,

– подчеркнул специалист.

Как бороться с коррупцией

Лучший результат в Украине был в 2020 году – 33 балла. Худший – в последний год правления Виктора Януковича – в 2013 году – 25 баллов.

Каждый год Transparency International Ukraine дает рекомендации, которые улучшили бы показатели Украины в CPI. Боровик отметил, что это могло бы быть принятие Антикоррупционной стратегии, потому что страна жила без нее с 2018 года.

То есть мы все боремся с коррупцией, но не понимаем, каким образом измерить наш успех, ошибки, и какой точки мы хотим достичь. Во-вторых, нужно провести реформу конституционного правосудия, включая вопросы отбора судей в КСУ. Мы видели, к чему могут привести решения Конституционного Суда Украины в октябре 2020 года, и как они могут сносить ту или иную реформу, над которой страна годами работала и уже много лет и жила на самом деле,

– заметил специалист.

Украина может улучшить свои показатели в борьбе с коррупцией / Pixabay

В-третьих, о чем следует говорить, – это публичные закупки. Ведь выводятся значительные суммы из конкурентного поля. Здесь можно вспомнить о праздновании Дня Независимости Украины и исключении из-под действия закона о публичных закупках еще и строительства киевской Большой кольцевой дороги. Такие практики должны прекратиться, уверен эксперт.

Сферу нужно развивать, потому что на самом деле мир движется дальше. Надо не выводить из конкурентного поля, а наоборот. Но при этом, возможно, нужно несколько упрощать процедуру, чтобы это происходило легче и проще как для заказчиков, так и для бизнеса,

– подчеркнул Боровик.

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Изменения в законодательство и Антикоррупционная стратегия

По словам юридического советника Transparency International Ukraine Александра Калитенко, следует избежать негативных изменений в законодательство. Речь, в частности, о разрешении выводить большие объекты из-под действия ЗУ "О государственных закупках", из-под системы Prozorro.

Громким случаем стал такой вывод в прошлом году – Киевская окружная дорога, проект которой оценивается в 3-4 миллиарда долларов. А мы знаем, что, по опыту, реализация таких объектов только растет на практике по сравнению с проектной стоимостью. И это было выведено из Prozorro и это не было положительно воспринято,

– добавил он.

Что касается Антикоррупционной стратегии, она находится в парламенте. Ее не нужно писать с нуля. Она была разработана Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) в тесном сотрудничестве с экспертами из общественности, с публичными обсуждениями и с привлечением международных партнеров. И это дало хороший результат.

Депутаты ее поддержали в первом чтении в Раде, затем дали 504 правки ко второму чтению. С тех пор стратегия в парламенте не двигается, хотя она была представлена президентом и определена как безотлагательный законопроект. Но уже больше года фактически она не принимается и ее не рассматривает парламент, хотя ее нужно принять, потому что уже 2022 год и мы действительно живем без стратегии с 2018 года. Александр Калитенко Юридический советник Transparency International Ukraine

Антикоррупционная стратегия предполагает очень много разных сфер. Одна из важнейших – судебная реформа и предотвращение коррупции в этом направлении. Также есть много моментов предотвращения конфликта интересов, проверки деклараций, защиты разоблачителей коррупции, проверки финансовой отчетности политических партий. А также другие сферы и предотвращение коррупции, начиная от инфраструктуры, например, строительства и заканчивая сферой обороны.

Это все написано в этой стратегии. После того, как ее поддержат в Верховной Раде, Кабмин должен в течение шести месяцев принять государственную программу Постановления Кабинета Министров об имплементации тех вещей, которые написаны в стратегии. Надо определить дедлайны для конкретных мероприятий и ответственных за их внедрение,

– рассказал Калитенко.

Депутаты поддержали в первом чтении Антикоррупционную стратегию и дали 504 правки ко второму чтению / Фото из архива 24 канала

Он подчеркнул, что в Украине нужно завершить реформу конституционного судопроизводства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Ведь конституционный кризис, вспыхнувший в 2020 году из-за печально известного решения КСУ, отменил частично полномочия НАПК и негативно повлиял на систему деклараций.

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