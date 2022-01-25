Украину опережают африканские страны

Так, Украина заняла 122 место в рейтинге стран. В общем в нем есть 180 государств.

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В то же время, по данным издания "НВ Бизнес", Украина опустилась сразу на 5 пунктов, потому что в прошлом году она была на 117 позиции.

Столько баллов, как и наше государство, получило африканское государство Эсватини. В то же время на 1 балл Украину опережают Египет, Замбия, Непал, Филиппины и Алжир.

Наилучшая ситуация – в Дании, Новой Зеландии и Франции. Именно эти страны и возглавили рейтинг.

Обратите внимание! Индекс восприятия коррупции оценивает ситуацию только в государственной сфере. Индекс измеряет само восприятие, а не фактический уровень коррупции. Высший результат одной страны по сравнению с другой не означает, что в первой меньше коррупции, чем во второй. Это лишь означает, что первая воспринимается как менее коррумпированная.

Какая ситуация в соседних странах

Среди соседних государств меньше Украины получила только Россия – 29 баллов. Больше всего нас опережает Польша с 56 баллами. У всех других стран баллов тоже больше:

Словакия – 52 балла и 56 место;

Румыния – 45 баллов и 66 место;

Венгрия – 43 балла и 73 место;

Молдова – 36 баллов и 105 место.



Сколько баллов получили соседние государства

Почему Украина потеряла позицию в рейтинге

Решение Конституционного Суда за 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников;

за 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников; изменения в антимонопольное законодательство , которые могли навредить бизнесу защищать свои права при обжаловании публичных закупок;

, которые могли навредить бизнесу защищать свои права при обжаловании публичных закупок; обострение вмешательства в работу Высшего антикоррупционного суда . Речь идет о производстве в КСУ относительно конституционности ВАКС как специализированного суда;

. Речь идет о производстве в КСУ относительно конституционности ВАКС как специализированного суда; общий рост давления на антикоррупционную экосистему, в частности из-за длительного отсутствия постоянных руководителей в институциях. Речь идет о затягивании конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

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