Украину опережают африканские страны
Так, Украина заняла 122 место в рейтинге стран. В общем в нем есть 180 государств.
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В то же время, по данным издания "НВ Бизнес", Украина опустилась сразу на 5 пунктов, потому что в прошлом году она была на 117 позиции.
Столько баллов, как и наше государство, получило африканское государство Эсватини. В то же время на 1 балл Украину опережают Египет, Замбия, Непал, Филиппины и Алжир.
Наилучшая ситуация – в Дании, Новой Зеландии и Франции. Именно эти страны и возглавили рейтинг.
Какая ситуация в соседних странах
Среди соседних государств меньше Украины получила только Россия – 29 баллов. Больше всего нас опережает Польша с 56 баллами. У всех других стран баллов тоже больше:
- Словакия – 52 балла и 56 место;
- Румыния – 45 баллов и 66 место;
- Венгрия – 43 балла и 73 место;
- Молдова – 36 баллов и 105 место.
Сколько баллов получили соседние государства
Почему Украина потеряла позицию в рейтинге
- Решение Конституционного Суда за 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников;
- изменения в антимонопольное законодательство, которые могли навредить бизнесу защищать свои права при обжаловании публичных закупок;
- обострение вмешательства в работу Высшего антикоррупционного суда. Речь идет о производстве в КСУ относительно конституционности ВАКС как специализированного суда;
- общий рост давления на антикоррупционную экосистему, в частности из-за длительного отсутствия постоянных руководителей в институциях. Речь идет о затягивании конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и главы Агентства по розыску и менеджменту активов.
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