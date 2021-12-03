Почалися сутички з поліцією під міськрадою Чорноморська: чого вимагають активісти

Під міськраду Чорноморська зранку 3 грудня прийшла група активістів. Згодом їхня мирна акція протесту переросла в кілька сутичок із поліцією.

У мережі оприлюднили відео цих зіткнень, де помітне використання сльозогінного газу. Уже стало відомо, які саме вимоги в протестувальників.

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Намагалися пройти до приміщення

За даними телеграму "7 канал" під приміщенням міськради протестують члени громадської організації "Рапіра". Вони захотіли висловити недовіру одному із заступників мера, якого звинувачують у хабарництві.

Сутички під будівлею міськради: дивіться відео

Люди в камуфляжі спробували прорватися на сесію міської ради, однак завадила поліція та муніципальна варта. Один із правоохоронців витягнув балончик і бризнув газом у людей. У ході цих подій побили скло у дверях установи.

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Згодом така ж ситуація трапилася вже поряд із будівлею. На місце прибула додаткова група правоохоронців. Також приїхала карета швидкої, щоб забрати активіста, якому розбили голову. Окрім цього затримали кількох найагресивніших активістів.



Побита шибка в міськраді Чорноморська / Фото "7 Канал"

Телеграм УСІ повідомив, що сутички припинилися в момент, коли вийшов мер міста. Він домовився, що зустрінеться з активістами 3 грудня.

Активісти намагаються пройти до міськради: дивіться відео

Телеграм "Новости Одесса" написав, що наразі активісти озвучили кілька вимог: