Чоловік напав на жінку в Одесі й порізав їй обличчя
Джерело:"Думская"
У житловому районі Одеси імені Котовського чоловік 8 січня напав на жінку. Він був озброєним.
Напад стався на вулиці Добровольськогою, 151/1. Поліція зазначила, що зловмиснику – приблизно 20 років.
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У якому стані потерпіла
У поліції розповіли, що постраждала 43-річна жінка. Вона отримала різані рани обличчя та правого вуха. Потерпілу госпіталізували до обласної лікарні. Медики також виявили у неї закриту черепно-мозкову травму.
Чи відомо щось про нападника
Поліція наразі розшукує зловмисника. Правоохоронці зазначили, що знають риси зовнішності нападника.
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Біля Одесі п'яний водій наїхав на поліцейського
У Таїровому 30 грудня п'яний чоловік сів за кермо та намагався поїхати. Його помітили поліцейські.
Керманич ігнорував правоохоронців і наїхав на одного з них, коли хотів втекти. Через це поліцейські відкрили вогонь по колесах транспортного засобу. Як повідомив одеський "7 канал", автомобіліст напав з кулаками на одного з патрульних.