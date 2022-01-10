Нападение произошло на улице Добровольской, 151/1. Полиция отметила, что злоумышленнику примерно 20 лет.

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В каком состоянии пострадавшая

В полиции рассказали, что пострадала 43-летняя женщина. Она получила резаные раны лица и правого уха. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Медики также обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Известно ли что-то о нападающем

Полиция сейчас разыскивает преступника. Правоохранители отметили, что знают черты внешности нападавшего.

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Возле Одессы пьяный водитель наехал на полицейского

В Таирово 30 декабря пьяный мужчина сел за руль и пытался уехать. Его заметили полицейские.

Водитель проигнорировал правоохранителей и наехал на одного из них, когда хотел убежать. Из-за этого полицейские открыли огонь по колесам транспортного средства. Как сообщил одесский "7 канал", автомобилист напал с кулаками на одного из патрульных.