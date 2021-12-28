Антикоррупционный суд отклонил просьбу Брындака: вице-мэр Одессы заплатил более 24 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила просьбу вице-мэра Одессы относительно уменьшения залога. Олег Брындак заплатил 24,9 миллиона гривен.

Такая сумма уже существенно меньше, чем ВАКС предлагал внести ранее. Размер залога уменьшили с 40 до 24,9 миллиона гривен.

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Брындак вышел под залог

Высший антикорсуд еще 10 декабря постановил держать Олега Брындака под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога.

Сначала чиновник не смог достать 40 миллионов гривен и вернулся в следственный изолятор. Впоследствии суд уменьшил размер залога, поэтому за 2 недели вице-мэр Одессы таки внес необходимую сумму и вышел на свободу.

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В чем подозревают вице-мэра Одессы

Олега Брындака в антикоррупционной прокуратуре обвиняют в незаконной передаче почти 16 гектаров земли в Одессе под застройку. Он якобы входил в преступную группировку вместе с одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Всего в деле 16 подозреваемых. Все они – высокопоставленные чиновники, которых подозревают в масштабном хищении земли. Речь идет об убытках в размере 689 миллионов гривен.

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