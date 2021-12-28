Така сума уже є суттєво меншою, ніж ВАКС пропонував внести раніше. Розмір застави зменшили з 40 до 24,9 мільйона гривень.

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Бриндак вийшов під заставу

Вищий антикорсуд ще 10 грудня ухвалив тримати Олега Бриндака під вартою упродовж 60 днів з можливістю внесення застави.

Спершу чиновник не зміг дістати 40 мільйонів гривень та повернувся до слідчого ізолятора. Згодом суд зменшив розмір застави, відтак за 2 тижні віцемер Одеси таки вніс необхідну суму та вийшов на свободу.

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У чому підозрюють віцемера Одеси

Олега Бриндака у Антикорупційній прокуратурі звинувачують у незаконному переданні майже 16 гектарів землі в Одесі під забудову. Він нібито входив до злочинного угруповання разом з одеським міським головою Геннадієм Трухановим.

Загалом у справі є 16 підозрюваних. Усі вони – високопосадовці, яких підозрюють у масштабному розкраданні землі. Мовиться про збитки у розмірі 689 мільйонів гривень.

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