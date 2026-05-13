Россияне массированно атаковали ударными БпЛА промышленную инфраструктуру Одесской области

Российские войска ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, нанеся удары по промышленной инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.

О последствиях вражеского обстрела для региона рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки на Одесскую область?

В ночь на 13 мая российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по промышленной инфраструктуре Одесской области. Атака состоялась в несколько волн, вызвав повреждения складских и хозяйственных помещений.

В результате попаданий на объектах возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

К слову, воздушная тревога в регионе продолжалась почти всю ночь. Воздушные силы сообщали о движении враждебных БПЛА в регионе.

Что известно о последствиях ударов России в других регионах Украины?

Под массированной атакой российских ударных дронов находилась Полтава. Известно, что в городе выбиты и повреждены окна в жилых домах. Коммунальные и профильные службы устанавливают точный объем повреждений и работают над ликвидацией последствий.

Известно, что у города зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тысячи бытовых и 548 юридических абонентов.