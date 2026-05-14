Россия осуществила массированный удар по Одесской области: есть пострадавшие
- В ночь на 14 мая Одесская область подверглась массированной атаке беспилотников, где пострадали объекты портовой инфраструктуры и жилая многоэтажка.
- Двое мужчин, 33-летний и 70-летний, были госпитализированы из-за полученных ранений, а Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений.
В ночь на 14 мая Россия снова массированно атаковала Украину. В частности, от ударов БпЛА пострадала Одесская область.
К сожалению, два человека пострадали. Об этом пишет председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Под удары врага попали объекты портовой инфраструктуры.
В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Пожары, возникшие, оперативно ликвидированы спасателями,
– сообщил Кипер.
Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.
Там уточнили, что россияне массированно атаковали беспилотниками объекты портовой и гражданской инфраструктуры.
В частности, поврежден один из этажей жилой многоэтажки.
Пострадавшими оказались 33-летний и 70-летний мужчины. Их госпитализировали в больницу.
Что известно о последствиях в других регионах?
В Киеве известно об одном 30-летнем погибшем мужчине и 32 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок и сотрудник полиции. В Дарницком районе в результате попадания в 9-этажный дом разрушен один подъезд. Всего в городе повреждено 11 многоэтажных жилых домов, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и СТО.
Враг также нанес комбинированный удар по Кременчугскому району Полтавской области. В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов на двух локациях. Информации о травмированных не поступало.
Утром 15 человек пострадали от атаки России на Харьков. Страна-террористка ударила БпЛА по Шевченковскому району.