Россия массированно атаковала Одесскую область: есть пострадавшие

Российские войска в ночь на 25 апреля снова массированно атаковали Украину. Ударные беспилотники терроризировали Одесскую область.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Что известно об атаке на Днепр?

На юге Одесской области в результате атаки повреждена жилая застройка и припортовая территория. Возникли пожары, сейчас они ликвидированы.

К сожалению, травмы получили 2 человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате попаданий повреждены и разрушены 3 частных жилых дома, хозяйственное помещение и 7 автомобилей.

На местах продолжаются работы по устранению последствий.

Последствия атаки в Одесской области

Россия нанесла массированный удар по Украине

Ночью Россия запустила по Украине 666 воздушных целей. Летели различных типов ракеты и ударных беспилотников. Основное направление удара – Днепр.

Ночью атаки по Днепру вызвали пожары и повреждения зданий. В целом пострадали по меньшей мере 18 человек.

На утро атака на город продолжилась. В частности, после утренних ударов в пригороде загорелась АЗС и 3 грузовика.