Ночью враг массированно атаковал Одесскую область: есть повреждения портовой инфраструктуры
- Ночью 8 апреля российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область, пострадала гражданская и портовая инфраструктура.
- Также было частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение, информации о погибших или пострадавших нет.
Ночью в среду, 8 апреля, российские войска массированно атаковали беспилотникам Одесскую область. В результате удара в регионе была повреждена портовая инфраструктура.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Какие последствия атаки "Шахедов" в Одесской области?
Олег Кипер отметил, что на этот раз под ударом оказался юг Одесской области.
В результате вражеской атаки пострадала гражданская и портовая инфраструктура, также было частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.
Как сообщили в ГСЧС, все очаги возгорания спасатели оперативно ликвидировали.
По данным Одесской ОГА, информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Последствия ночной атаки БпЛА в Одесской области / Фото: ГСЧС, Олег Кипер
Ночью враг бил по Украине: что известно?
Этой ночью для атаки враг применил 176 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Около 120 из этих дронов составляли именно "Шахеды". По предварительным данным, силам ПВО удалось обезвредить 146 вражеских беспилотников.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в результате атаки зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Уже утром взрывы также гремели в Полтавской области. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских БпЛА в направлении региона.