Десятки БпЛА атаковали Одессу: уже известно о попадании в дом

Одесская область ночью 4 февраля подверглась массированной атаке ударных беспилотников. Местные слышали взрывы и работу ПВО.

Первые известные последствия сообщил глава ГВА Одессы Сергей Лысак. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА

Что известно о воздушной атаке на Одессу 4 февраля и ее последствиях?

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:42. По сообщению Воздушных сил, из акватории Черного моря к Одесской области приближались ударные дроны российской армии.

Мониторинговые сообщества насчитали их около десятка. Местные жители и сообщества в социальных сетях писали о звуках взрывов и о работе Противовоздушной обороны.

Примерно в 2 часа ночи новая партия – не менее 20 – БпЛА налетели на Одесский район. Центр, порт и другие районы оказались под ударом.

В то же время городская военная администрация подтвердила, что Одесса находится под атакой БпЛА. И уже известно о попадании в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших выясняют.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?