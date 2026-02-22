Россия атаковала энергетические объекты на Юге: есть значительные повреждения и обесточивание
- Российская армия атаковала энергетические объекты Одесской области беспилотниками, вызвав значительные разрушения и возгорания, которые были локализованы спасателями.
- На Николаевщине из-за атаки повреждена энергетическая инфраструктура, оставив 16 тысяч абонентов без электроснабжения, жертв нет.
В ночь на 22 февраля российская армия атаковала энергетические объекты Одесской и Николаевской областей. Враг бил ударными беспилотниками.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким и ГСЧС Украины.
Что известно об атаке на Юг Украины?
По словам Кипера, в ночь на 22 февраля Одесская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Вражеские цели летели в направлении энергетических объектов региона.
В результате попаданий зафиксированы значительные разрушения и масштабные возгорания. Пожары охватили большие площади. Впрочем, по словам спасателей, подразделения ГСЧС смогли оперативно локализовать и ликвидировать очаги возгорания.
Продолжается оценка состояния энергообъектов и устранение последствий,
– добавил глава ОВА.
Последствия российской атаки фиксируют и на Николаевщине. Ким сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры города. По его словам, сейчас 16 тысяч абонентов находятся без электроснабжения.
К счастью, жертв и пострадавших из-за российской атаки нет.
В каких городах гремели взрывы этой ночью?
Российская армия атаковала Киевскую область баллистикой и ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки пострадало 5 районов Киевской области. Преимущественно фиксируют разрушения гражданской инфраструктуры, в частности жилых зданий.
Взрывы гремели и в Кропивницком. Горожане слышали по меньшей мере 6 взрывов. Воздушные силы предупреждали о спуске баллистики на город.
Кременчуг получил 8 ударов баллистическими ракетами. Вероятно, некоторые из них могли быть "Кинжалами".