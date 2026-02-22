Россия атаковала энергетические объекты на Юге: есть значительные повреждения и обесточивание

В ночь на 22 февраля российская армия атаковала энергетические объекты Одесской и Николаевской областей. Враг бил ударными беспилотниками.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким и ГСЧС Украины.

Что известно об атаке на Юг Украины?

По словам Кипера, в ночь на 22 февраля Одесская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Вражеские цели летели в направлении энергетических объектов региона.

В результате попаданий зафиксированы значительные разрушения и масштабные возгорания. Пожары охватили большие площади. Впрочем, по словам спасателей, подразделения ГСЧС смогли оперативно локализовать и ликвидировать очаги возгорания.

Продолжается оценка состояния энергообъектов и устранение последствий,

– добавил глава ОВА.

Последствия российской атаки фиксируют и на Николаевщине. Ким сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры города. По его словам, сейчас 16 тысяч абонентов находятся без электроснабжения.

К счастью, жертв и пострадавших из-за российской атаки нет.

В каких городах гремели взрывы этой ночью?