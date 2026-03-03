Враг ударил по Одесской области: повреждены объекты в портах
В ночь на 3 марта Одесская область снова попала под атаки российских ударных дронов. Повреждены портовые и тарнспортные объекты.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
В результате удара беспилотниками в регионе пострадала портовая и транспортная инфраструктура. В частности был поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры. Также вражеские дроны выбили окна в административных зданиях.
Кипер заметил, что возгорание на месте происшествия не зафиксировано. Пострадавших также, к счастью, нет.
Для устранения последствий атаки уже работают специальные службы и коммунальные предприятия. Правоохранители документируют повреждения и фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора.
Где еще недавно гремели взрывы?
Вечером 2 марта Воздушные силы предупредили жителей столицы о движении ударных дронов в районе Киевского водохранилища. Около 22:00 в Киеве гремели взрывы – мэр Кличко сообщил о работе ПВО.
Несколько ранее враг атаковал пятью дронами Кривой Рог. Под ударом оказалось предприятие в городе. В здании вспыхнул пожар.
1 марта российские войска нанесли удар по Харькову. В результате атаки беспилотниками пострадало общежитие в Шевченковском районе. Терехов сообщил о возгорании и проведении эвакуации людей. 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а 69-летняя женщина обратилась за помощью к медикам.