"Дрон залетел как бешеный, я сразу упала на детей": очевидцы о пережитом обстреле Одессы

Одесса ночью 24 апреля пережила ужасную ночь из-за вражеской атаки "Шахедами". Очевидцы поделились, что видели во время обстрела, а также рассказали о последствиях, в частности об их разрушенных квартирах.

Об этом одесситы поделились с журналистами "Думской".

Как одесситы пережили обстрел ночью 24 апреля?

Одесситка Светлана рассказала, что ночью 24 апреля находилась дома и спала. Впоследствии женщина услышала сигнал тревоги, вышла в коридор, немного постояла.

Далее услышала взрыв. Мощный. Слышала, как люди начали кричать: "Помогите!". И начали выбивать пол в подъезде,

– вспоминает жительница.

По ее словам после атаки вокруг ее дома было много огня, приезжали пожарные, которые потушили возгорание, в частности на частном секторе рядом.

"У нас был один взрыв. Вылетело стекло, все перевернуто .... Все разбито, я шокирована", – отметила Светлана.

Жительница Одессы Наталья рассказала, что в ее дом вражеский дрон "влетел со скоростью как бешеный", и сразу упал.

И волной, посмотрите, что сделалось. Это какой-то кошмар. И сразу упало на детей, посмотрите, все вынесло, ну где нам теперь жить, как нам теперь жить, посмотрите, что происходит, это ужас, понимаете, это просто ужас, ничего нельзя вам сказать,

– вспоминает Наталья.

Женщина рассказала, что ее дети испугались, как бахнуло. Сама Наталья упала на ребенка, чтобы прикрыть его.

"Такое зарево было, и стекла повыбивало. Когда я вышла, я увидела здесь такой пожар. И все горело, и все стреляло. Пожарные к нашему дому не могут заехать, потому что узкий проход с той стороны. Они заезжали, а когда они уже приехали, начали тушить", – рассказала одесситка.

Также, по словам женщины, спасателям удалось вытащить женщину из-под завалов. Если бы этого не произошло, то она бы, вероятно, сгорела.

О пережитом поделились и Настя и Диана. Девушки рассказали, что находились во время атаки дома и смотрели видео. Впоследствии заснули, но ненадолго, проснулись уже от взрыва.

Взрыв, бабах, все стекла внутрь. Сразу кошку искали. Кошка у нас умная, как на кровати была, так и лежала. Нашли ее, схватили и побежали вниз. Успели засунуть (в сумки – 24 Канал) свои документы, электронику, что могли, спасли,

– вспоминают девушки.

По словам Насти и Дианы, огонь также перекинулся на их деревянный балкон, от чего тот мгновенно загорелся.

Что известно об атаке на Одессу ночью 24 апреля?