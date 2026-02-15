Тревога была всю ночь: Одессе не давали покоя вражеские дроны, значительная часть города – без воды
- В Одессе в результате вражеской атаки повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях, значительная часть города осталась без водоснабжения.
- В Одесском районе из-за атаки повреждена железнодорожная цистерна, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
В Одессе 15 февраля почти всю ночь была тревога из-за угрозы атаки вражескими беспилотниками. В городе после обстрела есть последствия.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Что известно о последствиях атаки по Одессе 15 февраля?
Сергей Лысак отметил, что враг во время атаки по Одессе ночью 15 февраля целился по инфраструктуре.
К счастью, информация о пострадавших не поступала,
– написал чиновник.
Лысак также отметил, что в одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали все последствия.
Какие последствия российской атаки по Одессе 15 февраля / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
В компании "Инфоксводоканал" добавили, что из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского районов (ж/м "Слободка", Пересыпь).
"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется. Ориентировочный срок восстановления – в течение дня 15.02.2026", – говорится в сообщении.
Куда еще бил враг по Одесской области?
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.
В Одесском районе повреждены административные объекты железнодорожной станции. Также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары ликвидированы,
– отметил Кипер.
В Одесском районе были пожары из-за российской атаки / Фото ГСЧС Одесской области
Кроме этого, чиновник отметил, что в результате атаки произошло возгорание крыши заброшенного одноэтажного здания. Пожар оперативно ликвидирован.
"К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала", – сказал глава Одесской ОГА.
Россия не прекращает атаковать Одесскую область
В Одесской области 14 февраля в результате удара российского дрона по жилому дому погибла женщина 1950 года рождения. Там также произошел пожар.
Утром 13 февраля стало известно, что российская атака унесла жизни одного человека в Одесской области. Еще шестеро – получили ранения.
А 11 февраля в Одесской области слышали взрывы. Воздушные силы сообщили о движении вражеской скоростной цели в направлении региона.