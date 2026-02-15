Тревога была всю ночь: Одессе не давали покоя вражеские дроны, значительная часть города – без воды

В Одессе 15 февраля почти всю ночь была тревога из-за угрозы атаки вражескими беспилотниками. В городе после обстрела есть последствия.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Что известно о последствиях атаки по Одессе 15 февраля?

Сергей Лысак отметил, что враг во время атаки по Одессе ночью 15 февраля целился по инфраструктуре.

К счастью, информация о пострадавших не поступала,

– написал чиновник.

Лысак также отметил, что в одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали все последствия.

Какие последствия российской атаки по Одессе 15 февраля / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

В компании "Инфоксводоканал" добавили, что из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского районов (ж/м "Слободка", Пересыпь).

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется. Ориентировочный срок восстановления – в течение дня 15.02.2026", – говорится в сообщении.

Куда еще бил враг по Одесской области?

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.

В Одесском районе повреждены административные объекты железнодорожной станции. Также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары ликвидированы,

– отметил Кипер.

В Одесском районе были пожары из-за российской атаки / Фото ГСЧС Одесской области

Кроме этого, чиновник отметил, что в результате атаки произошло возгорание крыши заброшенного одноэтажного здания. Пожар оперативно ликвидирован.

"К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала", – сказал глава Одесской ОГА.

Россия не прекращает атаковать Одесскую область