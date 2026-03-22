Уже больше, чем за весь 2025 год: Россия усилила атаки на порты Одесской области, – Кулеба
- В 2026 году Россия значительно усилила атаки на порты Одессы и Черноморска, превысив количество атак за весь 2025 год.
- Украинское правительство планирует усилить защиту портовой инфраструктуры, в частности увеличив количество мобильно-огневых групп и средств РЭБ.
В 2026 году участились атаки России на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Количество ударов за 2,5 месяца превысило то, что было за весь 2025 год.
Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Что известно об усилении ударов по портам?
Во время рабочей поездки Кулебы в Одесскую область специалисты отдельно подняли вопрос безопасности работы портов. Министр обратил внимание на то, что с начала 2026 года Россия начала значительно чаще бить по портам в Одессе и Черноморске.
Если за весь 2025 год было около 150 атак, то сейчас – уже более 180. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БпЛА,
– привел данные Кулеба.
На фоне обстрелов вице-премьер Украины по восстановлению сообщил об усилении защиты портовой инфраструктуры. Отмечается, что правительство увеличивает количество мобильно-огневых групп и доукомплектовывает экипажи дронов-перехватчиков. Также наращивает средства радиоэлектронной борьбы и координацию с военными.
Сейчас эффективность сбивания вражеских целей уже выросла на 25 – 35%, добавил Кулеба.
Недавние атаки на инфраструктуру Одесской области
22 марта Россия ударила по локомотиву пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Обошлось без пострадавших.
Однако во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница. Ее сбил встречный поезд.
20 марта российские дроны повредили два гражданских коммерческие суда в Одесской области. В результате атаки пострадали люди. Известно о повреждении зернового бункера и оборудования.
Из-за предыдущей атаки "Шахедов" на Одессу было повреждено более 10 домов. Кроме того, пострадали четыре человека.