Одесса Взрывы в Одессе Уже больше, чем за весь 2025 год: Россия усилила атаки на порты Одесской области, – Кулеба
22 марта, 15:40
Дария Черныш
Основні тези
  • В 2026 году Россия значительно усилила атаки на порты Одессы и Черноморска, превысив количество атак за весь 2025 год.
  • Украинское правительство планирует усилить защиту портовой инфраструктуры, в частности увеличив количество мобильно-огневых групп и средств РЭБ.

В 2026 году участились атаки России на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Количество ударов за 2,5 месяца превысило то, что было за весь 2025 год.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что известно об усилении ударов по портам?

Во время рабочей поездки Кулебы в Одесскую область специалисты отдельно подняли вопрос безопасности работы портов. Министр обратил внимание на то, что с начала 2026 года Россия начала значительно чаще бить по портам в Одессе и Черноморске.

Если за весь 2025 год было около 150 атак, то сейчас – уже более 180. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БпЛА,
– привел данные Кулеба.

На фоне обстрелов вице-премьер Украины по восстановлению сообщил об усилении защиты портовой инфраструктуры. Отмечается, что правительство увеличивает количество мобильно-огневых групп и доукомплектовывает экипажи дронов-перехватчиков. Также наращивает средства радиоэлектронной борьбы и координацию с военными.

Сейчас эффективность сбивания вражеских целей уже выросла на 25 – 35%, добавил Кулеба.

Недавние атаки на инфраструктуру Одесской области

  • 22 марта Россия ударила по локомотиву пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Обошлось без пострадавших.

  • Однако во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница. Ее сбил встречный поезд.

  • 20 марта российские дроны повредили два гражданских коммерческие суда в Одесской области. В результате атаки пострадали люди. Известно о повреждении зернового бункера и оборудования.

  • Из-за предыдущей атаки "Шахедов" на Одессу было повреждено более 10 домов. Кроме того, пострадали четыре человека.