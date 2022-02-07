Болеет большинство работников: зафиксировали вспышку в горсовете Одессы

В мэрии Одессы зафиксировали значительный всплеск заболеваемости среди работников. На больничном находятся более 50% из них.

Об этом стало известно во время аппаратного заседания горсовета 7 февраля. Данные о заболеваемости обнародовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Меньше всего больных в департаменте здравоохранения

Мэр акцентировал на том, что больше всего больных в Департаменте коммунального имущества – 60%. В аппарате мэрии и департаменте экономического развития – заболели более 50% работников.

Однако не везде такая плохая ситуация. Например, в департаменте здравоохранения горсовета болеет лишь 7 человек. Это составляет 11% от всех должностных лиц, которые там работают.

Болеют люди, и как кому-то может показаться странным, болеют и работники городского совета. Вот у меня справка о количестве больных в наших подразделениях. Более 50%, если суммировать, работников на больничном. Где больше, где меньше,

– рассказал Труханов.

Пока неизвестно, сколько из всех должностных лиц инфицировались коронавирусом. Ведь, как отметил мэр, эти данные базируются на количестве больничных.

Другая вспышка недавно

25 января в Октябрьском райсуде Харькова сообщили, что практически прекратили свою работу. Это произошло, потому что заболело большинство работников учреждения.

Речь идет о 16 людях с разными должностями – от консультантов до руководителя аппарата суда. У всех заболевших диагностировали ОРВИ.

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