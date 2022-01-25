Будто фильм о гангстерах, – Венедиктова о драке со "слугой" Дмитруком в горсовете Одессы

Ирина Венедиктова отреагировала на драку со "слугой" Артемом Дмитруком в горсовете Одессы. Она сравнила ее с фильмом о гангстерах.

Генпрокурор отметила, что правоохранители непременно разберутся в этой ситуации. Она об этом написала в своем фейсбуке в день, когда это случилось 25 января.

Это событие Скандальный нардеп от "Слуги народа" устроил драку в Одесском горсовете

Речь идет о попытке нардепа ворваться на заседание земельной комиссии горсовета. Он забежал в помещение, крушил там мебель и разбрасывал документы. В ходе столкновений пострадали 3 служащих муниципальной стражи.

Призвала чиновников быть осмотрительными

Чиновник отметила, что при просмотре видеоролика может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах. Мол, будто актер отрывается от погони после ограбления банка.

Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины Одессы. Мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это совершил,

– написала Венедиктова.

Она добавила, что сведения о происшествии безотлагательно внесли в ЕРДР. Также призвала чиновников и депутатов быть благоразумными. Ведь сейчас со всех уголков мира наблюдают за событиями в Украине.



Следователи собрали свидетельства очевидцев конфликта / Фото Нацполиции

Как нардеп объяснил свой поступок

Дмитрук прокомментировал эти события в комментарии одному из всеукраинских телеканалов. По его мнению, собравшаяся земельная комиссия была нелегитимной. Прежде всего он акцентировал на том, что сама процедура созыва была неправильной.

Ведь членов комиссии по процедуре должны были объявить за 3 дня до проведения. Однако это якобы сделали только за 2 суток. Затем заседание все же началось, однако "слуга" заявил, что будет обжаловать все определения в суде.

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Главное об этом инциденте

Нардеп заявлял, что на заседании земельной комиссии должен состояться "земельный дерибан". Там в этот день обсуждали отвод 6 гектаров земли возле Аркадии.

"Проконтролировать" работу местных депутатов Дмитруку помешали охранники учреждения. Они не пускали и соратников "слуги", и журналистов.

Пока народный избранник ломился в кабинет и разбросал все, его компаньоны якобы дрались с правоохранителями. Свидетели сообщали, что видели кровь на голове одного из участников потасовки.

Правоохранители сначала начали расследовать дело как хулиганство с сопротивлением представителю власти. Затем еще появилось обращение народного депутата, где он заявил о препятствовании его профессиональной деятельности.



Нардеп Дмитрук во время столкновения в горсовете Одессы / Скриншот 24 канала

Читайте полный текст сообщения генпрокурора Ирины Венедиктовой:

Если вы посмотрите этот видеоролик, может сложиться впечатление, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка.

Однако нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины г. Одессы.

Сведения безотлагательно внесены в ЕРДР и мы обязательно разберемся: кто, когда и при каких обстоятельствах все это совершил.

По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают со всех уголков планеты, мы на всех страницах передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть.

Событие произошло…