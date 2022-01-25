Генпрокурорка зазначила, що правоохоронці неодмінно розберуться в цій ситуації. Вона про це написала у своєму фейсбуку в день, коли це трапилося, 25 січня.

Ця подія Скандальний нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в Одеській міськраді

Мовиться про спробу нардепа увірватися на засідання земельної комісії міськради. Він забіг до приміщення, трощив там меблі та розкидав документи. В ході сутичок постраждали 3 службовців муніципальної варти.

Закликала чиновників бути обачними

Посадовиця зауважила, що при перегляді відеоролику може здатись, що це уривок із якогось фільму про гангстерів. Мовляв, наче актор відривається від погоні після пограбування банку.

Однак ні – це реальна сцена проведення перемовин українського парламентаря із представниками громади Одеси. Ми обов'язково розберемося: хто, коли й за яких обставин все це вчинив,

– написала Венедіктова.

Вона додала, що відомості про подію невідкладно внесли до ЄРДР. Також закликала чиновників і депутатів бути розсудливими. Адже зараз зі всіх куточків світу спостерігають за подіями в Україні.



Слідчі зібрали свідчення очевидців конфлікту / Фото Нацполіції

Як нардеп пояснив свій вчинок

Дмитрук прокоментував ці події в коментарі одному з всеукраїнських телеканалів. На його думку, земельна комісія, яка зібралася, була нелегітимною. Передусім він акцентував на тому, що сама процедура скликання була неправильною.

Адже членів комісії за процедурою мали оголосити за 3 дні до проведення. Проте це нібито зробили лише за 2 доби. Потім засідання все ж почалося, проте "Слуга" заявив, що буде оскаржувати всі ухвали в суді.

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Головне про цей інцидент

Нардеп заявляв, що на засіданні земельної комісії має відбутися "земельний дерибан". Там у цей день обговорювали відведення 6 гектарів землі біля Аркадії.

"Проконтролювати" роботу місцевих депутатів Дмитруку завадили охоронці установи. Вони не впускали й соратників "слуги" та журналістів.

Поки народний обранець вдерся до кабінету й розкидав усе, його компаньйони нібито билися з правоохоронцями. Свідки повідомляли, що бачили кров на голові одного з учасників штовханини.

Правоохоронці спершу почали розслідувати справу як хуліганство з опором представникові влади. Потім ще з'явилося звернення народного депутата, де він заявив про перешкоджання його професійній діяльності.



Нардеп Дмитрук під час сутички в міськраді Одеси / Скриншот 24 каналу

Читайте повний текст допису генпрокурорки Ірини Венедіктової:

Якщо ви подивитесь цей відеоролик, може скластися враження, що це уривок із якогось фільму про гангстерів, а актор відривається від погоні після пограбування банку.

Однак ні – це реальна сцена проведення перемовин українського парламентаря із представниками громади м. Одеси.

Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов'язково розберемося: хто, коли та за яких обставин все це вчинив.

По-людськи хочу звернутися до чиновників та депутатів, які представляють українські органи влади – за нами зараз дуже уважно спостерігають зі всіх куточків планети, ми на сторінках всіх передових видань, поведінка будь-якого представника української влади вивчається під мікроскопом і не може виглядати неадекватно! Майте совість.

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