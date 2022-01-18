Будут судить экс-чиновницу горсовета Одессы, которую громко поймали на взятке

Передали в суд дело бывшей чиновницы Одесского горсовета. Ее ранее поймали на получении взятки.

О том, что экс-сотрудницу коммунального предприятия ждет правосудие, сообщили 18 января. Незадолго до этого следователи завершили расследование, которое началось еще в ноябре.

О ней Забирала взятку частями: громко задержали чиновницу одесского горсовета

За что именно платили взятку

По данным следствия, женщина должна была получить 1 200 долларов неправомерной выгоды. Она за эту взятку якобы должна была изготовить и зарегистрировать документы, которые необходимы для приватизации квартиры.

Однако это не удалось, когда на ее место работы ворвались силовики. Они застали женщину именно в момент получения очередной части суммы взятки.

Задержание одесской чиновницы в ее кабинете / Фото прокуратуры Одесской области

Что было известно ранее

Следователи при задержании изъяли у подозреваемой 400 долларов. До этого, она уже брала у того же человека 800 долларов. Факт получения первых 2 частей взятки правоохранители также задокументировали.

Грозит уже меньше

Женщина предстанет перед судом за нарушение статьи о получении взятки лицом, оказывающим публичные услуги. Максимальное наказание за такие действия – до 2 лет заключения.

Следует отметить, что после задержания сообщали, что дело расследуют как получение неправомерной выгоды должностным лицом со сговором нескольких лиц. А за такое нарушение могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.