В Одессе полиция наказала школьников, которые поиздевались над учителями в тик-ток видео

В Подольском районе подростки публиковали в соцсетях обидные видео и фото об учителях, сопровождая их унизительными комментариями. Полиция установила нарушителей и составила административные протоколы как на несовершеннолетних, так и на их родителей.

Материалы уже переданы в суд, а виновным грозят штрафы или даже административный арест. Об этом сообщает полиция Одесщины.

Что известно об издевательствах над учителями?

К стражам порядка обратились учителя с жалобами на публикации в социальных сетях. Речь шла о видео и фото с их изображением. Они были подписаны унизительными словами, которые вроде бы описывали неприятные запахи учителей и так далее.

Правоохранители установили, что касается создания и распространения такого контента причастны четверо несовершеннолетних жителей Подольского района. Все они являются учащимися учебных заведений, о педагогах и публиковали оскорбительные материалы.

Сами подростки объяснили свои действия желанием приобщиться к популярному интернет-тренду и получить больше просмотров и реакций в соцсетях.

Как отреагировала полиция?

Как сообщил начальник сектора службы образовательной безопасности Подольского районного управления полиции Станислав Рыщак, с подростками и родителями провели профилактические беседы. Во время них правоохранители отметили, что такие действия противоправны и могут иметь серьезные последствия.

Две девушки в возрасте 16 и 17 лет будут нести ответственность лично. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В то же время, за действия 14-летней девочки и 13-летнего парня будут отвечать их родители. На них составили протоколы о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Все материалы уже переданы в суд, который и определит окончательное наказание.

За мелкое хулиганство законодательство предусматривает разные виды наказания. Это может быть штраф, общественные или исправительные работы, а в редких случаях– административный арест. Что касается родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию детей, им грозит штраф.

После инцидента стражи порядка провели дополнительные профилактические мероприятия в учебных заведениях. Учащимся объяснили важность соблюдения норм поведения как в реальной жизни, да и в интернете. Инспекторы службы образовательной безопасности регулярно проводят такие встречи, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Правоохранители отмечают: распространение оскорбительного контента, даже в шутливой форме, может нарушать права других людей и влечь за собой ответственность.

