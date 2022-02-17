В центре Одессы потолок упал на головы жителей дома: видео с места происшествия

Одесситы со спуска Маринеска пострадали из-за аварийного дома. На головы жителей упали куски потолка.

Об инциденте стало известно 17 февраля. Видео из аварийного дома в Одессе обнародовали в местных телеграм-каналах.

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Обвалился потолок

По предварительной информации, часть потолка упала в квартире на спуске Маринеска, 14 в Одессе. На видео заметно, что куски отпали вдоль одной из стен, а потолок покрылся многочисленными трещинами.

К счастью, серьезных травм одесситы не получили. Впрочем, жители квартиры сразу обратились в компанию, отвечающую за дом, и местным чиновникам.

Людей пообещали временно отселить из аварийного жилья. Однако подробностей и четкого плана действий пока не озвучили.

Часть потолка упала в одесской квартире: смотрите видео

Протечки в метро

Другой случай недавно зафиксировали в киевском метро. Сразу на двух станциях зафиксировали протечки потолка.

Речь идет о переходе к станции "Осокорки" и станции "Майдан Незалежности". С потолка вода льется на голову прохожим, поэтому они боятся, что вся конструкция просто упадет.



Вход на станцию "Майдан Незалежности" / Фото телеграм-канала "Киев без цензуры"

Известно, что неудобства в метро возникли в середине января после начала ремонта путепровода. На станции "Майдан Незалежности" борются с лужами и подставляют ведра.