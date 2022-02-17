Про інцидент стало відомо 17 лютого. Відео з аварійного будинку в Одесі оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

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Обвалилася стеля

За попередньою інформацією, частина стелі впала у квартирі на узвозі Маринеска, 14 в Одесі. На відео помітно, що шматки відпали вздовж однієї зі стін, а стеля вкрилася численними тріщинами.

На щастя, серйозних травм одесити не отримали. Втім жителі квартири одразу звернулися до компанії, що відповідає за будинок, та місцевих чиновників.

Людей пообіцяли тимчасово відселити з аварійного житла. Однак подробиць та чіткого плану дій наразі не озвучили.

Частина стелі впала в одеській квартирі: дивіться відео

Протікання в метро

Інший випадок нещодавно зафіксували в київському метро. Одразу на двох станціях зафіксували протікання стелі.

Мовиться про перехід до станції "Осокорки" та станцію "Майдан Незалежності". Зі стелі вода ллється на голову перехожим, тож вони бояться, що вся конструкція просто впаде.



Вхід до станції "Майдан Незалежності" / Фото телеграм-каналу "Київ без цензури"

Відомо, що незручності в метро виникли всередині січня після початку ремонту шляхопроводу. На станції "Майдан Незалежності" борються з калюжами та підставляють відра.