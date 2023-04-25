Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу, – ГПК
Источник:Центр противодействия коррупции
Антикоррупционная прокуратура требует заключить под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Его обвиняют в хищении местного бюджета.
24 апреля в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". Во время него прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников.
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В чем подозревают мэра Одессы
Городского голову Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова обвиняют в хищении 92 миллиона гривен местного бюджета.
Сейчас для обвиняемых мерой пресечения есть личное обязательство, однако прокурор попросил назначить другой. Он требует, чтобы подозреваемых взяли под стражу.
Интересно, что Труханов и другие фигуранты принимали участие в заседании по видеосвязи. Однако из-за его плохого качества они не смогли обсудить ходатайство. Поэтому суд созвал заседание на 25 апреля с требованием для обвиняемых быть там лично.
Если все сложится хорошо, то вопрос об изменении меры пресечения обвиняемым будет решен уже на этой неделе. Держим кулаки,
– написали в ГПК.
Кратко о деле Труханова
- Геннадий Труханов подозревается в злоупотреблении служебным положением. Согласно данным следствия, в 2016 году мэр Одессы совместно с другими должностными лицами городского совета завладели средствами местного бюджета в сумме 92 миллиона гривен. Завод приобрели за 185 миллионов гривен, однако, по информации следователей, эта цена в 43 раза выше, чем раньше эти помещения купила фирма-прокладка.
- В 2019 году Малиновский районный суд оправдал Труханова, но в 2021 году Апелляционная палата ВАКС отменила это решение. Труханов не признает свою вину и продолжает исполнять обязанности городского головы Одессы.