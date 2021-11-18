Гибель 5 женщин в нелегальном доме престарелых в Днепре: суд арестовал администраторку

В Днепре 18 ноября состоялось первое заседание по делу о гибели 5 пожилых женщин в нелегальном доме престарелых. Сейчас только избирали меру пресечения администратору пансионата, которая является подозреваемой. Женщину отправили под круглосуточный домашний арест.

Речь идет о трагическом возгорании кондиционера, в результате которого несколько пожилых людей задохнулись угарным газом. Это произошло в Центральном районе Днепре 16 ноября.

Это событие Задохнулись несколько стариков: произошла трагедия в Днепровском доме престарелых

Как происходило заседание

Сторону обвинения в суде представляла прокурор Юлия Грудева. Она настаивала на том, что подсудимую надо взять под стражу без права внесения залога.

Однако адвокат стороны просил назначить домашний арест только в ночное время. Следовательно, суд полностью не удовлетворил ни одно из ходатайств.

Это здание никогда не проверяли

Незадолго после пожара это прокомментировали в ГСЧС. Там заявили, что причиной возгорания кондиционера стала перегрузка сети. Как рассказал начальник спасателей области Андрей Кульбач, этот жилой дом сдавался в аренду физическому лицу-предпринимателю. Важно, что его зарегистрировали всего несколькими месяцами ранее.

Однако декларацию на соответствие с правилами пожарной безопасности никто из заведения не подавал. Ведь здание функционировало как ФЛП, поэтому не подлежало проверке. Также Кульбач добавил, других жителей учреждения спасло то, что двери в комнату были плотно закрыты. Угарный газ не распространился и пожар самоликвидировался, поскольку не было доступа к воздуху.



Кондиционер, который загорелся в пансионате / Скриншот 24 канала

Заведение работало нелегально

Также это событие прокомментировал директор областного Департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага. Он заявил, что владелица пансионата из Харькова, поэтому это якобы затрудняло взаимодействие с ней.

Нам было известно о том учреждении, потому что письмом Национальной социально-сервисной службы Украины всем департаментам было сообщено о том, что в Днепре, по данным Национальной полиции, эта структура, это заведение работает нелегально,

– сказал чиновник.

Также он пояснил, что чиновники Днепропетровщины не могли ничего с этим поделать. Ведь пансионат был зарегистрирован в Харькове. Мол, Днепр был в документах указан только как "место осуществления предпринимательской деятельности".

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Комната, где произошел этот пожар / Скриншот 24 канала

Кратко об этой трагедии

Полиции 16 ноября сообщили, что в пансионате нашли мертвыми 5 женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Все они были обитательницами одной комнаты.

Следователи выяснили, что причиной гибели было отравление угарным газом. Он появился после того, как произошло короткое замыкание электропроводки. Незадолго после этого правоохранители задержали администратора заведения.

Ей объявили подозрение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели. Это очень серьезное обвинение, ведь соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 8 лет заключения.