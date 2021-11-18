Мовиться про трагічне загоряння кондиціонера, внаслідок якого кілька літніх людей задихнулися чадним газом. Це сталося в Центральному районі Дніпра 16 листопада.

Ця подія Задихнулися кілька стареньких: сталась трагедія в дніпровському будинку для літніх людей

Як відбувалось засідання

Сторону обвинувачення в суді представляла прокурорка Юлія Грудєва. Вона наполягала на тому, що підсудну треба взяти під варту без права внесення застави.

Натомість адвокат сторони просив призначити домашній арешт лише в нічний час. Відтак, суд повністю не задовольнив жодне із клопотань.

Цю будівлю ніколи не перевіряли

Незадовго після пожежі це прокоментували в ДСНС. Там заявили, що причиною займання кондиціонера стало перенавантаження мережі. Як розповів начальник рятувальників області Андрій Кульбач, цей житловий будинок здавався в оренду фізичній особі-підприємцю. Важливо, що її зареєстрували лише кількома місяцями раніше.

Проте декларацію на відповідність до правил пожежної безпеки ніхто із закладу не подавав. Адже будівля функціонувала як ФОП, тому не підлягала перевірці. Також Кульбач додав, інших мешканців установи врятувало те, що двері до кімнати були щільно закриті. Чадний газ не поширився та пожежа самоліквідувалася, оскільки не було доступу до повітря.



Кондиціонер, який загорівся в пансіонаті / Скриншот 24 каналу

Заклад працював нелегально

Також цю подію прокоментував директор обласного Департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага. Він заявив, що власниця пансіонату – з Харкова, тому це нібито ускладнювало взаємодію з нею.

Нам було відомим про ту установу, тому що усі департаменти отримали лист від Національної соціально-сервісної служби України. Їм повідомили про те, що у Дніпрі, за даними Національної поліції, ця структура, цей заклад працює нелегально,

– сказав посадовець.

Також він пояснив, що чиновники Дніпропетровщини не могли нічого з цим вдіяти. Адже пансіонат було зареєстровано в Харкові. Мовляв, Дніпро було в документах вказано лише як "місце здійснення підприємницької діяльності".

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Кімната, де сталася ця пожежа / Скриншот 24 каналу

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