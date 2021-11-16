Про пожежу у приватному будинку для літніх людей "Тепло любих" у Дніпрі розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Деталі пожежі у будинку для літніх людей

За дорученням Денісової будинок для престарілих відвідала її представниця у Дніпропетровській області Тетяна Кокшарова.

У будинку проживали 30 людей віком від 75 до 89 років. Серед них було 23 лежачих.

З'ясувалося, що на другому поверсі будівлі, де перебували лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки.

Щодо постраждалих, то їм надали необхідну медичну допомогу, госпіталізації вони не потребують. Наразі пацієнтів транспортують до іншої будівлі цього закладу, розташованої у Дніпрі.



Наслідки пожежі у будинку для престарілих / Фото з телеграму Людмили Денісової

Перевірка закладів для престарілих

Денісова також наголосила, що у 2021 році працівники офісу омбудсмена здійснили 41 моніторинговий візит національного превентивного механізму до приватних закладів різних типів. Зокрема, 29 рази навідалися до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав людей, які там перебувають.

У 90% таких візитів зафіксували порушення протипожежних норм,

– повідомила уповноважена з прав людини.

У більшості закладів на вікнах встановлені нерозпашні ґрати, двері приміщень зачиняються на замок, а ключі від них перебувають у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не здійснюють, протипожежної сигналізації немає.

У підсумку Денісова звернулася до міністерки соцполітики Марини Лазебної та голів обласних державних адміністрацій щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства.

Трагедія в дніпровському будинку для літніх: основне

У Дніпрі у будинку для літніх людей 16 листопада спалахнула пожежа. У ній загинули 5 жінок віком від 75 до 89 років

Правоохоронці вже затримали адміністратора закладу. Трагедію розслідують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі.

Важливо! 21 січня інша жахлива пожежа трапилася в харківському будинку престарілих. Там загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали.

Текст допису Людмили Денісової:

За моїм дорученням регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Дніпропетровській області Тетяна Кокшарова відвідала приватний будинок для літніх людей "Тепло любих" у місті Дніпро, де сьогодні сталася пожежа, внаслідок якої загинуло п’ятеро жінок.

У будинку проживало 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було з'ясовано працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де перебували лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки.

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, госпіталізації вони не потребують. Наразі пацієнтів транспортують до іншої будівлі цього закладу, розташованої в м. Дніпро.

Хочу наголосити, що 2021 році працівниками Офісу Уповноваженого здійснено 41 моніторинговий візит національного превентивного механізму до приватних закладів різних типів. З них – 29 до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав осіб, які там перебувають. У 90% таких візитів було зафіксовано порушення протипожежних норм.

У порушення вимог Правил пожежної безпеки України, у більшості закладів на вікнах встановлено нерозпашні ґрати, двері приміщень зачиняються на замок, а ключі від них знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не здійснюється, протипожежна сигналізація - відсутня.

На жаль, з часу трагічної події, яка сталася у січні поточного року в аналогічному закладі Харкова, коли загинуло 15 осіб літнього віку, висновків не зроблено.

Звертаюся до Міністра соціальної політики України Марини Лазебної та голів обласних державних адміністрацій щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства.