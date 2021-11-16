Наразі тіла направили на експертизу. Правоохоронці почали розслідування цієї трагедії в Центральному районі міста.

Після схожої трагедії Пожежа у Харкові: Разумков доручив підготувати законопроєкти про пожежну безпеку

Поламався кондиціонер

Мертвими знайшли 5 жінок віком від 75 до 89 років. На думку слідчих, вони загинули від отруєння чадним газом.

Він з'явився після того, як сталося коротке замикання електропроводки. Проте остаточну причину смерті зможуть назвати лише після проведення експертизи.

Затримали працівника установи

Наразі правоохоронці вже затримали адміністратора цього будинку для літніх людей. Цю трагедію розслідують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі. Вона передбачає до 8 років ув'язнення.

Раніше таке було в Харкові

21 січня повідомили про жахливу пожежу в харківському будинку престарілих. Там загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали. Згодом на це відреагували президент і прем'єр-міністр.

Правоохоронці почали розслідування та взяли під варту кількох людей. Наразі судові процеси щодо трагедії ще тривають. Під вартою перебувають одразу кілька фігурантів, серед яких керівники та власник пансіонату.