В горах на Закарпатье исчез одессит: спасатели собрали три поисковых группы

На Закарпатье возле горы Драгобрат разыскивали туриста из Одессы. Он катался на сноуборде, однако впоследствии просто исчез.

Об этом спасатели сообщили 12 января. К счастью, пропавшего довольно быстро отыскали и он был невредим.

Накануне В Карпатах, катаясь на лыжах, потерялись туристы

Работало три поисковые группы

37-летний мужчина катался вместе с друзьями. Однако в определенный момент исчез, поэтому товарищи обратились на горячую линию "101".

Кроме этого, товарищ пропавшего предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита. Тогда сразу организовали 3 группы поиска человека.

Нашли только следы

Одна из них нашла следы сноубордиста и начала двигаться в том же направлении. Однако в этот момент мужчина сам вышел на связь.

Как выяснилось, он наткнулся на домик лесника. Там егеря его накормили и дали воспользоваться мобильным телефоном. Это было нужно, потому что его собственный разрядился на морозе. Спасатели забрали туриста оттуда и отвезли в гостиничный комплекс.



Спасатели и турист, которого искали / Фото ГСЧС

Стоит загружать специальное приложение

В начале декабря в МВД презентовали мобильное приложение для туристов, которые любят путешествовать в горах. Если человек попал в беду, приложение позволит контролировать его передвижение. О том, как работает "Спасение в горах" – по ссылке.

Читайте полный текст сообщения ГСЧС:

На Закарпатье в районе г. Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился житель Одессы.

37-летний мужчина отдыхал в компании друзей, и именно один из товарищей заметил его исчезновение. Друг позвонил по номеру 101 и предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита. Для поисков туриста организовали три группы спасателей. Они нашли следы сноубордиста и двигались в том же направлении, когда мужчина вышел на связь.

Как выяснилось, он наткнулся на домик лесника, где егеря его накормили и дали воспользоваться мобильным телефоном, ведь его собственный разрядился на морозе.

Из домика спасатели транспортировали туриста к гостиничному комплексу, в котором тот остановился.