Про це рятувальники повідомили 12 січня. На щастя, зниклого досить швидко відшукали та він був неушкоджений.

Напередодні У Карпатах, катаючись на лижах, загубилися туристи

Працювало три пошукові групи

37-річний чоловік катався разом із друзями. Проте в певний момент зник, тому товариші звернулися на гарячу лінію "101".

Окрім цього, товариш зниклого надав рятувальникам координати останнього місця знаходження одесита. Тоді одразу організували 3 групи пошуку людини.

Знайшли тільки сліди

Одна з них знайшла сліди сноубордиста й почала рухалися в тому ж напрямку. Проте в цей момент чоловік сам вийшов на зв'язок.

Як з'ясувалося, він натрапив на будиночок лісника. Там єгері його нагодували й дали скористатися мобільним телефоном. Це було потрібно, бо його власний розрядився на морозі. Рятувальники забрали туриста звідти й відвезли до готельного комплексу.



Рятувальники й турист, якого шукали / Фото ДСНС

Варто звантажувати спеціальний додаток

На початку грудня у МВС презентували мобільний додаток для туристів, які полюбляють мандрувати в горах. Якщо людина потрапила у біду, застосунок дозволить контролювати її пересування. Про те, як працює "Порятунок в горах" – за посиланням.

Читайте повний текст допису ДСНС:

На Закарпатті в районі г. Драгобрат під час катання на сноуборді заблукав мешканець Одеси.

37-річний чоловік відпочивав у компанії друзів, і саме один із товаришів помітив його зникнення. Друг подзвонив за номером 101 і надав рятувальникам координати останнього місця знаходження одесита. Для пошуків туриста організували три групи рятувальників. Вони знайшли сліди сноубордиста й рухалися в тому ж напрямку, коли чоловік вийшов на зв’язок.

Як з’ясувалося, він натрапив на будиночок лісника, де єгері його нагодували й дали скористатися мобільним телефоном, адже його власний розрядився на морозі.

З будиночка рятувальники транспортували туриста до готельного комплексу, в якому той зупинився.