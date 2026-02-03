Действуют как экстренные, так и почасовые отключения: какие графики введут в Одесской области 3 февраля
Во вторник, 3 февраля, в Одессе и области снова будут выключать свет. Кое-где до сих пор действуют экстренные отключения, а у некоторых потребителей – графики стабилизационных.
Детали сообщает 24 Канал.
Какими будут отключения света в Одессе и области 3 февраля?
По команде Укрэнерго, в Одесской области будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Света не будет от 2 до 3 раз в сутки.
В то же время Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесщины до сих пор продолжаются экстренные отключения.
Как будут выключать свет в Одессе 3 февраля / ДТЭК
Как узнать, когда в Одессе выключат свет?
В ДТЭК также отмечают, что стоит экономно использовать электроэнергию.
Экономно потребляйте электроэнергию: это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений,
– отметили в компании.