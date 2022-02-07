Граната разорвалась в руке сапера: в Одесской области хотят замять инцидент, – СМИ

Во время военных учений в Одесской области офицер получил травму руки. По информации местных медиа, дело внезапного взрыва гранаты хотят замять.

Об этом со ссылкой на собственные источники в воинской части сообщили журналисты "Думской". Якобы версию с приобретением несертифицированной гранаты придумали "на ходу".

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Версия, которую пытаются скрыть

Одесские журналисты утверждают, что во время плановых занятий по боевой подготовке использовали только штатные средства. Все оружие бойцы получили на армейском складе.

Одна из штатных гранат внезапно сработала и разорвалась в руке офицера. В результате сапер получил серьезные травмы.

За дело взялись работники Государственного бюро расследований. Правоохранители устанавливают причины трагического происшествия.

Лечение пострадавшего

На месте пострадавшему оказали первую помощь и остановили кровь. Тогда же якобы и придумали версию с несертифицированной гранатой.

Чтобы скрыть инцидент, офицеру предлагали обратиться в больницу в гражданской одежде под вымышленным именем. Однако мужчина обратился в 411 военный госпиталь от своего имени.

Предыдущая версия

Ранее одесские телеграм-каналы сообщили, что 4 февраля на полигоне Палиево возле Одессы состоялись военные учения. Участник происшествия якобы принес с собой купленную на рынке пиротехническую гранату.

По предварительной версии, боец ​​якобы хотел удивить коллег. Он решил взорвать гранату, приобретенную на Привозе. Но при вытягивании чеки оружие внезапно взорвалось.

Сапер получил серьезные повреждения руки. Лицо ему повредили обломки.

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