Хотел купить автомобиль: одессита "развели" почти на полмиллиона гривен в инстаграме

Одесские правоохранители разыскивают мошенника, который выманил почти 500 тысяч гривен у мужчины. Местный житель хотел приобрести автомобиль через инстаграм.

Согласно материалам досудебного расследования, в мае 2020 года одессит нашел объявление о продаже автомобиля в интернете. Все детали он обсуждал с владельцем авто в инстаграме.

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Как обманули одессита

Автор объявления убедил его перечислить на банковскую карту предоплату. Речь идет о 444 тысячах гривен.

Как только потенциальный покупатель отправил деньги, мошенник перестал выходить на связь. Следовательно, уже в июне 2020 года пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Расследование дела

В полиции открыли дело о мошенничестве в больших размерах. Злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет заключения.

Правоохранители больше года пытаются найти мошенника, однако установить его местонахождение не удается. Им также необходимо совершить ряд других следственно-оперативных действий.

Предыдущий срок досудебного расследования истек 23 декабря 2021 года. Приморский районный суд Одессы продлил его на 12 дней, то есть обнаружить зацепки по делу полиции придется до 4 января 2022 года.

Мошенничество в соцсетях

Аферы с использованием соцсетей встречаются в Украине довольно часто. Недавно гадалка из инстаграма выманила у клиентки все деньги с банковского счета. Она убедила жительницу Черниговской области увеличить кредитный лимит и передать все пароли.

Кроме этого, перед зимними праздниками активизировались злоумышленники, которые сдают туристам коттеджи в Карпатах, которых на самом деле не существует. Аферисты требуют предоплату за жилье, а затем перестают отвечать на звонки.

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