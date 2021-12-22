Из автобуса Одесса – Киев силой вывели антивакцинаторов, которые устроили бунт

В автобусе сообщением Одесса – Киев произошел скандал из-за двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации и они устроили бунт. Спор произошел ночью 21 декабря.

В автобус вошли представители полиции и были вынуждены насильно вывести неуступчивых мужчин на улицу, чтобы из-за них не страдали остальные пассажиры.

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Называли пандемию "выдумкой"

Инцидент произошел в автобусе перевозчика Gunsel. По словам свидетелей, правоохранители проверяли документы о состоянии здоровья у всех людей, однако у двоих не было их и они принципиально отказались покидать автобус. Старший мужчина восклицал, что считает вакцинацию и саму пандемию коронавируса чушью.

Полиции пришлось выводить антивакцинаторов насильно / Скриншот видео

Мужчина восклицал, что не верит ни в эффективность вакцинации, ни в пандемию / Скриншот видео

Вывели под аплодисменты

Люди возмущались и обзывали противников вакцинации, ведь из-за такого их поведения автобус полтора часа простоял на трассе.

Когда правоохранители начали выводить упрямых мужчин, люди аплодировали им и благодарили, радуясь, что наконец-то поездка сможет продолжиться.

Антивакцинаторы устроили бунт в автобусе Одесса – Киев: видео – Внимание! Присутствует ненормативная лексика

Текст публикации "Х**вая Одесса":

Антиваксеры устроили бунт в автобусе Одесса – Киев. Вчера ночью ехали из Одессы в Киев на автобусе Gunsel.

Нас остановили "менты", проверяли COVID-сертификаты, у двоих антиваксеров не было их. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказались выходить. Нас задержали на полтора часа, в результате их выгнали из маршрутки.