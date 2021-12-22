В автобус увійшли представники поліції й були змушені силоміць вивести непоступливих чоловіків на вулицю, аби через них не страждала решта пасажирів.

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Називали пандемію "вигадкою"

Інцидент трапився в автобусі перевізника Gunsel. За словами свідків, правоохоронці перевіряли документи про стан здоров'я у всіх людей, однак двоє не мали їх і принципово відмовилися залишати автобус. Старший чоловік вигукував, що вважає вакцинацію та саму пандемію коронавірусу нісенітницею.



Поліції довелося виводити антивакцинаторів силоміць / Скриншот відео



Чоловік вигукував, що не вірить ані в ефетивність вакцинації, ані в пандемію / Скриншот відео

Вивели під оплески

Люди обурювалися та обзивали противників вакцинації, адже через таку їхню поведінку автобус півтори години простояв на трасі.

Коли правоохоронці таки почали виводити впертих чоловіків, люди аплодували їм і дякували, радіючи, що нарешті поїздка зможе продовжитися.

Антивакцинатори влаштували бунт в автобусі Одеса – Київ: відео – Увага! Присутня ненормативна лексика

Текст публікації "Х***ва Одеса":

Антиваксери влаштували бунт в автобусі Одеса – Київ. Вчора вночі їхали з Одеси до Києва автобусом Gunsel.

Нас зупинили "менти", перевіряли COVID-сертифікати, два антиваксери не мали їх. Вони вирішили влаштувати принциповий бунт у автобусі та відмовилися виходити. Нас затримали на півтори години, в результаті їх вигнали з маршрутки.