Избили и связали: в Одесской области мужчины совершили самосуд над подростком

Жители села в Болградской объединенной территориальной общине совершили самосуд над 15-летним подростком. Он якобы совершил кражу.

По версии следствия, к самосуду причастен 32-летний мужчина и его 17-летний односельчанин. Они избили и связали 15-летнего подростка.

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Самосуд за кражу

Все трое были знакомы друг с другом. В тот день они играли в карты в гараже самого старшего мужчины.

Во время посиделок, 32-летний и 17-летний односельчане начали конфликтовать с подростком. Его обвинили в воровстве музыкальной колонки.

Односельчане обвинили парня в воровстве и избили / Фото Нацполиции

Молодой человек отрицал причастность к преступлению. За это его избили и несколько часов удерживали связанным.

Пострадавший смог убежать

В конце концов, парень смог самостоятельно освободиться из плена и вернуться домой. Когда об этом узнал отец 15-летнего, сразу обратился в полицию.

Известно, что в результате инцидента парень получил травму головы и обратился к врачам. По результатам выводов медиков будут решать, что дальше делать с нарушителями.

Подросток получил травмы и обратился к медикам / Фото Нацполиции

Правоохранители внесли информацию о преступлении в реестр. По факту незаконного лишения свободы мужчинам грозит до 5 лет заключения. Вскоре им вручат подозрения.

Одесские пограничники похищали людей

Другое масштабное дело, связанное с похищениями, было раскрыто работниками Службы безопасности Украины. Участники преступной группировки из Одесской области похищали людей и требовали деньги.

Своим жертвам злоумышленники представлялись полицейскими или сотрудниками СБУ. Однако в группу входило несколько настоящих пограничников.

Подозреваемых в похищении людей задержали в Одесской области / Фото СБУ

Фейковые правоохранители задерживали людей по вымышленным поводам. Таким образом, требовали деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.