За версією слідства, до самосуду причетний 32-річний чоловік і його 17-річний односелець. Вони побили та зв'язали 15-річного хлопця.

Зверніть увагу Викрали та вбили: на Запоріжжі викопали з погреба тіло 11-річного хлопчика, який зник безвісти

Самосуд за крадіжку

Усі троє були знайомі між собою. У той день вони грали в карти у гаражі найстаршого чоловіка.

Під час посиденьок, 32-річний і 17-річний односельці почали конфліктувати з підлітком. Його звинуватили в крадіжці музичної колонки.



Односельці звинуватили хлопця в крадіжці та побили / Фото Нацполіції

Юнак заперечив причетність до злочину. За це його побили та кілька годин утримували зв'язаним.

Постраждалий зміг утекти

Зрештою, хлопець зміг самотужки звільнитися з полону та повернутися додому. Коли про це дізнався батько 15-річного, одразу звернувся в поліцію.

Відомо, що внаслідок інциденту, хлопець отримав травму голови та звернувся до лікарів. За результатами висновків медиків, вирішуватимуть, що далі робити з порушниками.



Підліток отримав травми та звернувся до медиків / Фото Нацполіції

Правоохоронці внесли інформацію про злочин до реєстру. За фактом незаконного позбавлення волі, чоловікам загрожує до 5 років ув'язнення. Невдовзі їм мають вручити підозри.

Одеські прикордонники викрадали людей

Іншу масштабну справу, пов'язану з викраденнями, розкрили працівники Служби безпеки України. Учасники злочинного угруповання з Одеської області незаконно брали в полон людей та вимагали гроші.

Своїм жертвам зловмисники представлялися поліцейськими чи співробітниками СБУ. Однак до групи входило кілька справжніх прикордонників.



Підозрюваних у викраденнях людей затримали на Одещині / Фото СБУ

Фейкові правоохоронці затримували людей за вигаданими приводами. У такий спосіб вимагали гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.