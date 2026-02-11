"Ребенок из России не понимает украинского": в Одессе вспыхнул языковой конфликт в школе английского

В Одессе разгорелся конфликт вокруг школы английского языка. Во время онлайн-занятия для детей преподаватель начал дублировать материал на русском языке без предупреждения и согласия родителей.

Большинство пользователей соцсетей считают недопустимым использование русского языка для обучения в Украине. Об инциденте в соцсети тредс сообщила мама ученицы Виктория Стаценко.

Что известно о ситуации?

По словам мамы ученицы, выяснилось, что в группе учится ребенок из России, который не понимает украинского, поэтому преподаватель решил объяснять материал также на русском. В то же время в группе находятся семь украиноязычных детей.

Женщина подчеркнула, что украинский является государственным языком образовательного процесса, а дублирование на русском считает неприемлемым. После этого она решила прекратить обучение дочери в заведении Total School. Сама Виктория Стеценко переехала в Одессу из Крыма, поэтому ее возмутило использование русского языка в учебном процессе.

Пользователи соцсетей также поддержали женщину. Многие указывали, что ради одного ребенка другие ученики не должны учиться на языке государства-агрессора.

Впоследствии Виктория Стаценко сообщила, что администрация школы извинилась за инцидент и вернула деньги за весь период обучения. В то же время заведение сделало ей замечание из-за публичной огласки, однако женщина заявила, что ее позиция остается неизменной и она считает недопустимым использование русского языка в образовательном процессе.

