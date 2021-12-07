Юного одессита вернут к отцу, морившего его голодом: лечил от злых духов

Суд отказал в ходатайстве об изъятии из семьи 16-летнего одессита, которого отец морил голодом. В июле подросток попал в больницу с весом всего 30 килограммов.

Его отец пытался таким образом провести лечение от злых духов. О том, что молодого человека вернут в семью, сообщили 7 декабря.

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Несмотря на все, ребенка вернут

Об этом рассказала журналистам начальник Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. Однако она не рассказала, когда именно приняли такое решение.

Помните историю о том, как отец морил мальчика голодом и тот похудел до 30 килограммов? Вот суд отказал в изъятии его из семьи,

– возмущенно сказала должностница.

Также она не сообщила, почему было принято такое сомнительное решение. Ведь отец тогда стал фигурантом дела по статье о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Кратко об этой ужасной ситуации

21 июля сообщили, что одессит довел до жесткого истощения своего сына. Он попал в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса. Мужчина таким способом якобы лечил сына от болезни, которую принесли злые духи.

Сначала парень посетил несколько гадалок. Однако это не помогало с "духами", поэтому отец решил обратиться к священнику. Все свелось к тому, что он не давал подростку есть и делал миропомазание освященным маслом.

Однако горе-родитель все же обратился за помощью к медикам. Он решился, когда его сын не смог даже пить воду. Когда медики установили, что на теле ребенка много гематом, отец тоже это объяснил. Мол, это от миропомазания появилось такое.

Горе-родитель рассказывает, как "лечил" сына: смотрите видео