Його батько намагався таким чином провести лікування від святих духів. Про те, що хлопця повернуть у сім’ю, повідомили 7 грудня.

До теми В Одесі батько заморив голодом 16-річного сина: вважав, що хлопець потребує духовного лікування

Попри все дитину повернуть

Про це розповіла журналістам начальниця Служби зі справ дітей Одеської міськради Юлія Никандрова. Проте вона не розповіла, коли саме ухвалили таке рішення.

Пам'ятаєте історію про те, як батько морив хлопчика голодом і той схуд до 30 кілограмів? Ось суд відмовив у вилучені з сім’ю,

– обурено сказала посадовиця.

Також вона не повідомила, чому ухвалили таке сумнівне рішення. Адже батько тоді став фігурантом справи за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків.

Коротко про цю жахливу ситуацію

21 липня повідомили, що одесит довів до жорсткого виснаження свого сина. Той потрапив до лікарні зі зневодненням та дефіцитом ваги. Чоловік таким сином нібито лікував сина від хвороби, яку принесли злі духи.

Спершу хлопець відвідав кількох ворожок. Проте це не допомагало з "духами", тому батько вирішив звернутися до священника. Все звелося до того, що він не давав підлітку їсти й робив миропомазання освяченою олією.

Проте горе-батько все ж звернувся по допомогу медиків. Він на це зважився, коли його син не зміг навіть пити воду. Коли медики встановили, що на тілі дитини багато гематом, батько теж дав пояснення. Мовляв, це від миропомазання таке з'явилося.

Горе-батько розповідає, як "лікував" сина: дивіться відео