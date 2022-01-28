Кладбище стоило 140 миллионов: нескольких подчиненных Труханова будут судить

Правоохранители закончили еще одно расследование, в котором фигурируют чиновники Одесского горсовета. Их подозревают в значительной переплате территории, которую купили для кладбища.

Речь идет о покупке нежилых сооружений общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Это обошлось бюджету города почти в 146 миллионов гривен.

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Обнаружили накрутку в 9 раз

О том, что дело направили в суд, в прокуратуре сообщили 28 января. Следователи установили, что эта покупка в 2016 году могла быть коррупционной схемой.

Приобретенные сооружения были расположены на территории площадью примерно 150 гектаров. Их приобрели для того, чтобы расширить коммунальное кладбище "Западное".

Однако впоследствии следователи САП и НАБУ начали расследование по этому договору. Экспертиза выявила немало интересного. Ведь по оценкам специалистов правоохранительных органов, купленные сооружения в то время стоили лишь 16 миллионов. То есть переплата была колоссальной – большей в 9 раз.

Деньги постепенно "вывели"

Средства коммунальная власть перечислила ООО "Авиакомпания Одесса". Следователи считают, что эти 146 миллионов владельцы фирмы "вывели" и легализовали через ряд частных фирм.

Кого и за что будут судить

Директор департамента коммунальной собственности, председатель постоянной комиссии и руководитель юридического департамента горсовета предстанут перед судом за растрату имущества группой лиц. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

Руководителю и учредителю коммерческой структуры инкриминирована та же статья. Однако также его считают виновным в "отмывании" денег. А за это в Украине предусмотрено заключение на срок от 8 до 15 лет. По этой же статье будут судить руководителя компании, которую якобы использовали для преступления.

Кроме этого, за подлог будут судить оценщика имущества. Ему грозит только 3 года условного заключения.

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