Мовиться про купівлю нежитлових споруд загальною площею 6 тисяч квадратних метрів. Це обійшлося бюджету міста майже в 146 мільйонів гривень.

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Виявили накрутку в 9 разів

Про те, що справу скерували до суду, в прокуратурі повідомили 28 січня. Слідчі встановили, що ця купівля 2016 року могла бути корупційною схемою.

Придбані споруди були розташовані на території площею приблизно 150 гектарів. Їх придбали для того, щоб розширити комунальне кладовище "Західне".

Однак згодом слідчі САП і НАБУ почали розслідування щодо цього договору. Експертиза виявила чимало цікавого. Адже за оцінками фахівців правоохоронних органів, куплені споруди на той час вартували лише 16 мільйонів. Тобто переплата була колосальною – більшою в 9 разів.

Гроші поступово "вивели"

Кошти комунальна влада переказала ТОВ "Авіакомпанія Одеса". Слідчі вважають, що ці 146 мільйонів власники фірми "вивели" та легалізували через низку приватних фірм.

Кого та за що судитимуть

Директор департаменту комунальної власності, голова постійної комісії та керівник юридичного департаменту міськради постануть перед судом за розтрату майна групою осіб. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 7 до 12 років ув'язнення.

Керівнику та засновнику комерційної структури інкриміновано ту ж статтю. Проте також його вважають винним у "відмиванні" грошей. А за це в україні передбачене ув'язнення на строк від 8 до 15 років. За цією ж статтею судитимуть керівника компанії, яку нібито використали для злочину.

Окрім цього, за підроблення судитимуть оцінювача майна. Йому загрожує тільки 3 роки умовного ув'язнення.

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