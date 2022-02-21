Консульство России в Одессе прекращает прием граждан

В Консульстве России в Одессе вскоре перестанут принимать граждан. Также исчезнет возможность даже записаться туда на прием.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сайт дипучреждения. Там об этом написали 21 февраля и объяснили сразу двумя факторами.

Консульство Консульство России во Львове усиленно охраняет Нацгвардия: телефоны отключены

Просят забирать документы

На сайте консульства написали, что причин несколько. Прежде указали, что такое решение было принято в связи с оптимизацией штата.

Мол, это "обусловлено аналогичными действиями ряда западных стран". Также упомянули и заболеваемость коронавирусом. Российские дипломаты считают, что сейчас крайне "неблагоприятная эпидемиологическая обстановка".

Убедительная просьба ко всем имеющим в Генеральном консульстве готовые документы, особенно загранпаспорта, в ближайшее время явиться для их получения,

– призывали в учреждении.

Однако также добавили, что не стоит беспокоиться тем, кто уже имел запись на встречу. Однако эти люди могут туда прийти только "строго в назначенную дату и время"

Текст на сайте учреждения / Скриншот 24 канала