Начали консервацию Одесского припортового завода: повышенная техногенная опасность

В Южном, что под Одессой, начали процедуру консервации Одесского припортового завода. Ранее сообщали о повышенной опасности для предприятия, а затем и для региона.

Сейчас работников завода отправили на бессрочный отпуск, поэтому неизвестно, когда все восстановится. Об этом сообщил в своем обращении за 2 апреля городской голова Владимир Новацкий.

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Почему есть опасность для всего региона

Ранее стало известно, что существует большая угроза обстрела этого объекта. Это представляет значительную опасность, поскольку на предприятии сохраняется аммиак. Следовательно, завод является объектом с повышенной техногенной опасностью.

С начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, предприятие было взято под круглосуточную охрану. Этим занимаются служащие МВД – полиции и Нацгвардии.

Кроме того, законсервировали в городе и спортивный комплекс "Олимп". Уже запустили процедуру передачи его в городскую собственность.

Обращение городского головы Южного: смотрите видео

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